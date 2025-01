Une ancienne gloire du tennis se fait voler 16 trophées... en fuyant les incendies de Los Angeles

Les feux qui ravagent Los Angeles depuis une dizaine de jours continuent de faire des dégâts. Tandis que des équipes de secours, accompagnées de chiens et de policiers à cheval, fouillent les décombres et les zones escarpées, le bilan humain reste dramatique. À ce jour, 27 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues, notamment dans les quartiers d'Altadena et de Pacific Palisades.

Plusieurs cas de pillages ont aussi été signalés dans des bâtiments évacués. Neuf personnes ont même été arrêtées dans ce cadre. L'une des victimes de ces vols s'appelle Pam Shriver. L'ancienne star du tennis américain, qui a brillé en double en gagnant plusieurs fois chaque tournoi du grand chelem, a annoncé qu'elle avait été victime d'un vol d'ampleur.