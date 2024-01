L'UE sanctionne six entités accusées de saper la stabilité du Soudan

Le Conseil (États membres de l'UE) a adopté lundi des sanctions à l'encontre de six entités qui soutiennent des activités portant atteinte à la stabilité et à la transition politique au Soudan, d'après un communiqué. Il s'agit de sociétés des deux camps de ce conflit qui a fait au moins 13.000 morts et sept millions de déplacés en neuf mois.