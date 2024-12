L’Ukraine prête à faire des concessions ? Zelensky appelle à une "paix réelle et durable" que la Russie ne pourra pas rompre

"Nous comprenons tous que l'année prochaine pourrait être l'année de la fin de cette guerre, et nous devons faire en sorte que cela soit le cas", a affirmé M. Zelensky.

"Et nous devons établir la paix de manière à ce que Poutine ne puisse plus la briser, une paix qui ne soit pas seulement une pause, mais une paix réelle et durable", a insisté le président ukrainien lors d'une déclaration vidéo aux participants de la réunion de la Force expéditionnaire conjointe (JEF).