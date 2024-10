Made in USA: Christophe Deborsu explore une Amérique en quête de repères

Pour cette série documentaire intitulée "Made in USA", Christophe Deborsu s’immerge dans une Amérique tiraillée entre démocrates et républicains, progressistes et conservateurs, rêveurs et défenseurs du statu quo. Le journaliste cherche à cerner les motivations des électeurs et à comprendre les fractures qui traversent ce pays à un moment charnière pour son avenir et celui du monde.

La surconsommation comme marque de fabrique

Dans ce premier épisode, Christophe Deborsu s’intéresse aux excès d’une société en quête de toujours plus. Il commence par une rencontre avec les Diesel Brothers, stars d’une émission télévisée qui met en scène des véhicules aux dimensions démesurées, symboles d'une culture où la grandeur et la puissance priment sur tout. Ces voitures monstrueuses ne sont qu’un exemple de la surconsommation exacerbée aux États-Unis.