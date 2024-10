Pakistan: 20 morts dans l'attaque d'une mine de charbon au Baloutchistan

Vingt mineurs ont été tués et sept blessés dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une attaque menée par un groupe d'assaillants armés au Baloutchistan, province du sud-ouest du Pakistan, a déclaré la police.

"Vers minuit trente, 35 à 40 hommes en civil et lourdement armés ont ouvert le feu sur les ouvriers d'une mine de charbon pendant une trentaine de minutes avant de s'enfuir", a expliqué à l'AFP Asim Shafi, le chef de la police du district de Duki où l'attaque a eu lieu, à 225 km de la capitale de la province de Quetta.

"Ils étaient équipés de lance-roquettes et des grenades", a-t-il ajouté.

Kaleemullah Kakar, haut fonctionnaire dans le district, a confirmé le bilan auprès de l'AFP.

Le Baloutchistan, voisin de l'Afghanistan et de l'Iran, est la province la plus pauvre du Pakistan, en dépit d'importantes ressources gazières et minières, dont des séparatistes réclament le contrôle.