Manille condamne les actions "illégales" de Pékin en mer de Chine méridionale

Le président philippin Ferdinand Marcos a condamné dimanche les "actions illégales et imprudentes" de l'armée de l'air chinoise, accusée par Manille d'avoir harcelé un de ses avions patrouillant au-dessus d'un récif disputé en mer de Chine méridionale.

Les actions chinoises "étaient injustifiées, illégales et imprudentes, d'autant plus que l'avion" de l'armée philippine "accomplissait une opération de sécurité maritime de routine dans l'espace aérien souverain" de l'archipel, a déclaré M. Marcos dans un communiqué, à propos d'un nouvel incident entre Pékin et Manille qui se serait produit jeudi sur le récif de Scarborough.

Le président philippin "condamne fermement" l'incident, jugeant "préoccupant qu'il puisse y avoir de l'instabilité dans notre espace aérien".