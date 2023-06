Marche des fiertés: au Mexique, la première vedette transgenre de la "Lucha libre"

"Je suis prête à 1.000% à me battre avec n'importe qui!". En ce samedi de Marche des fiertés au Mexique, Wendy Martinez se présente comme la première femme transgenre vedette de la "lucha libre", catch local très populaire parmi les Mexicains et les touristes.

"J'étais très bagarreuse. Je me battais avec tout le monde. On ne pouvait pas me dire un mot de travers dans la rue. Sinon, je me retournais et c'était la baston", raconte Wendy Martinez.

"Par la suite, je me suis dit: pourquoi ne pas m'entraîner pour la lutte libre, de manière à ce que l'on me paie pour me battre?".

Des milliers de personnes sont attendues samedi dans le centre de Mexico pour la Marche des fiertés.