Maroc: des aides sociales directes versées pour la première fois

Les bénéficiaires recevront au moins 500 dirhams (un peu plus de 45 euros) par mois "quelle que soit la composition de la famille", a précisé le Premier ministre Aziz Akhannouch lors d'un conseil du gouvernement, cité dans un communiqué.

Ces aides familiales ciblées - évoquées depuis dix ans sans être concrétisées - font partie d'une vaste réforme sociale, impulsée par le roi Mohammed VI en 2020.

Ce chantier comprend également la généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains, entamée en 2021.

L'assurance maladie obligatoire, autrefois réservée aux fonctionnaires et salariés du privé, bénéficie déjà à plus de 3,8 millions de travailleurs non-salariés et leurs familles, selon l'agence de presse MAP.