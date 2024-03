A Mexico, des messes pour tous ouvertes à la communauté LGBT+

"Prions tous, toutes et +toutes+ ensemble", demande Gonzalo Rosas, un prêtre jésuite qui célèbre des messes inclusives avec la communauté LGBT+ à Mexico depuis dix ans, bien avant que le pape François n'autorise la bénédiction des couples du même sexe.

"Je suis allé à la rencontre des organisations et des jeunes pour dialoguer. Ils me disaient: +père, l'église nous exclut+", raconte le curé de la Sagrada Familia (la Sainte Famille). "Je les ai invités à réfléchir au chemin que nous pourrions suivre ensemble, et l'idée d'une messe a surgi".

Dans cette zone cosmopolite gagnée par la gentrification, le père jésuite propose à la communauté LGBT une eucharistie le dimanche une fois par mois, imité par d'autres prêtres dans trois autres églises.

Devant l'autel, invité à prendre la parole, un fidèle, Víctor Rodriguez, 39 ans, se fait l'écho de ses compagnons qui se sentent comme lui "exclus" par leur propre église.