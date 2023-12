Mexique: 14 morts lors d'un affrontement entre villageois et membres présumés d'un gang

Au moins 11 personnes ont été tuées vendredi à Texcaltitlán, une ville du centre du Mexique, lors d'un affrontement violent entre des villageois et des criminels qui cherchaient à les racketter, ont indiqué les autorités locales.

"On a reporté la mort de 14 individus, dont onze semblent appartenir un groupe criminel et trois sont des habitants de la zone", a déclaré le Secrétariat de l'Etat de Mexico dans un communiqué, ajoutant que quatre personnes avaient été blessées par balles et deux autres portées disparues.

D'après la presse mexicaine, les criminels seraient des membres du groupe criminel La Familia Michoacana, qui se sont rendus dans un village agricole de Texcaltitlan pour extorquer de l'argent aux habitants. Ces derniers se sont organisés pour venir à leur rencontre et les affronter.