"Money, money, money": le groupe ABBA demande à Donald Trump de cesser d'utiliser ses tubes en campagne

Universal Music en Suède dit avoir repéré plusieurs morceaux du groupe diffusés au moins une fois lors d'événements de la campagne de l'ancien président républicain. "Nous avons demandé que (ces morceaux) soient retirés", a indiqué Universal Music AB dans un e-mail à l'AFP.

"Universal Music Publishing AB et (la maison de disque) Polar Music International AB n'ont reçu aucune demande (d'utilisation de ces titres), aussi aucune permission ou licence n'a été donnée à Trump", ajoute le groupe. Le quotidien suédois Svenska Dagbladet rapporte qu'un de ses journalistes a assisté en juillet à un meeting de Trump dans le Minnesota, où vit une importante communauté suédoise, pendant lequel a été diffusé l'un des tubes d'ABBA "The Winner Takes it All".