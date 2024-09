MSF et Oxfam renforcent leur soutien à la population libanaise après les bombardements

Les ONG Médecins Sans Frontières (MSF) et Oxfam renforcent leur soutien à la population libanaise à la suite des récents bombardements israéliens qui ont causé plus de 550 décès et blessé au moins 1.830 personnes, indiquent-elles mardi dans deux communiqués distincts.

Les équipes de MSF distribuent des articles non alimentaires comme des matelas et des kits d'hygiène dans les abris collectifs à travers le Liban, en plus des soins de santé primaires administrés par les unités médicales mobiles. Celles-ci offrent également un soutien psychologique aux personnes hébergées dans les abris, détaille l'ONG.

Oxfam, présente au Liban depuis 1993, indique de son côté qu'elle soutient, avec ses partenaires, les personnes déplacées en leur fournissant de l'eau potable, des installations sanitaires, de l'argent liquide, de la nourriture ou encore des kits d'hygiène (menstruelle).

L'ONG alerte sur les conditions "désastreuses" pour les communautés qui seront engendrées par l'afflux de personnes contraintes de quitter le sud du Liban, principalement, et note que les besoins iront au-delà des capacités d'un "système humanitaire international débordé".

"La propagation des hostilités au Liban a infligé d'immenses dégâts aux infrastructures civiles libanaises et entraîné des pertes tragiques en vies humaines. Il faut à tout prix éviter que le Liban et le Proche-Orient soient confrontés aux conséquences d'une nouvelle escalade des violences. Cette nouvelle crise rappelle une fois de plus la nécessité urgente d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza", déplore le directeur d'Oxfam au Liban, Bachir Ayoub, cité dans le communiqué de l'ONG.