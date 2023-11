Neuf morts dans les intempéries en République dominicaine

Selon le chef des pompiers José Luis Frómeta Herasme, le mur a chuté vers 17h00 (23h00 HB) samedi sur cinq voitures. Plusieurs heures ont été nécessaires aux pompiers pour extraire les victimes des véhicules.

Les autorités ont déclaré l'état d'alerte pour 30 des 32 provinces du pays en raison des fortes pluies et du temps orageux. Treize provinces sont couvertes par le code rouge, douze par le code jaune et cinq par le code vert pour les inondations. Des milliers de personnes ont déjà dû être évacuées. Des dizaines de maisons et de nombreuses infrastructures ont été endommagées dans différentes parties du pays.