Niger: 15 civils tués lors d'attaques "terroristes" dans l'ouest

Quinze civils ont été tués et plusieurs autres blessés en début de semaine par des "terroristes" dans des villages de la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger, près du Burkina Faso, a annoncé l'armée mercredi soir.

"Dans la zone de Méhana, des éléments terroristes ont perpétré plusieurs exactions odieuses contre les populations civiles sans défense, le bilan est lourd et tragique: 14 personnes ont perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées", a indiqué l'armée sans préciser de date, dans son dernier bulletin des opérations menées entre dimanche et mercredi.

Lors d'une riposte, les militaires engagés à Méhana ont "neutralisé deux terroristes", "brûlé une moto des assaillants" et "récupéré des animaux volés", a-t-elle ajouté.