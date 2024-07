Norvège: quand la montagne accouchera d'un tsunami

Partager:

Olivier FENIET Un jour, c'est une certitude, une partie de la montagne finira par s'écrouler dans l'eau en contrebas, provoquant des vagues gigantesques. Pas de quoi inquiéter cependant les habitants qui vivent autour de ce fjord de l'ouest de la Norvège, sereins face à ce tsunami annoncé. Depuis des décennies, la montagne d'Åkerneset, mastodonte minéral verdi par la mousse et les arbustes, se scinde: son flanc oriental se désolidarise peu à peu, jusqu'à 10 cm par an, et glisse irrémédiablement vers le Sunnylvsfjord à ses pieds. Olivier FENIET

"Tout ce versant de la montagne est instable et en mouvement, ce qui peut provoquer un gros éboulement", explique le géologue Lars Harald Blikra au bord de la fissure qu'il surveille depuis une vingtaine d'années pour le compte de la Direction des ressources en eau et de l'énergie (NVE). Cet effondrement "dévalera jusqu'au fjord et provoquera la formation de grands tsunamis", dit-il, casque orange solidement fiché sur la tête. "Cela peut se produire dans deux ou trois ans ou dans 50 ans, on ne sait pas". Selon un rapport d'évaluation des risques publié en 2016 par la Sécurité civile norvégienne, ce sont 54 millions de m3 de roc qui pourraient s'affaisser, d'un bloc ou en plusieurs sections, et générer des vagues de plusieurs dizaines de mètres de haut, susceptibles de toucher une dizaine de villages en bordure du système de fjords en quelques minutes. Olivier FENIET

S'il a inspiré le film-catastrophe "Bølgen" ("La vague"), ce scénario n'est pas une simple fiction. En 1934, à quelques kilomètres de là, un glissement de terrain avait déclenché un tsunami meurtrier: 40 personnes avaient perdu la vie dans des vagues atteignant jusqu'à 64 mètres. "On n'est pas ici pour s'amuser", insiste Lars Harald Blikra. "Il y a une forte probabilité qu'un événement majeur se produise, représentant une menace sérieuse pour la société". - Vagues de 80 mètres? - Olivier FENIET Lotis tout au fond du fjord, les villages de Hellesylt et Geiranger sont les plus exposés. Selon les projections les plus alarmistes, ces hauts lieux touristiques pourraient être submergés par des vagues de 70 à 80 mètres.