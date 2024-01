Nouveaux tirs nord-coréens près de la frontière avec le Sud

"Des coups de canons nord-coréens sont actuellement entendus", disent ces messages, qui déconseillent aux résidents les "activités à l'extérieur" et évoquent la possibilité d'une riposte des forces sud-coréennes.

Selon Yonhap, aucun projectile n'est tombé du côté sud-coréen de la ligne de démarcation maritime.

Vendredi, les habitants de Yeonpyeong et de Baengnyeong, une autre île sud-coréenne située tout près de la Corée du Nord, avaient reçu l'ordre d'évacuer vers les abris en raison de tirs d'artillerie nord-coréens dans les eaux environnantes. Plus de 200 obus ont été tirés, selon Séoul, dont l'armée a riposté au moyen d'un exercice de tirs à munitions réelles quelques heures plus tard à Yeonpyeong.

Et samedi, l'armée sud-coréenne a annoncé que la Corée du Nord avait tiré 60 obus dans les eaux près de Yongpyeong, près de la ligne de démarcation maritime.