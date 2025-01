Nouvelle fusillade dans une école aux États-Unis: un élève de 17 ans tue une adolescente dans le Tennessee

Le tireur présumé, un élève de l'établissement, est âgé de 17 ans et s'est ensuite suicidé en se tirant une balle dans la tête. "Un élève de 17 ans a pris le bus ce matin pour se rendre au lycée d'Antioch. Au cours de la matinée, cet individu s'est rendu à la cafétéria où il a affronté une jeune fille de 16 ans. Il l'a frappée et lui a tiré dessus", explique John Drake, chef de la police de Nashville.

Une fusillade a eu lieu dans un lycée américain, à Nashville, dans le Tennessee. Deux élèves ont été touchées par des tirs, l'une d'entre elles est décédée tandis que l'autre est blessée."La deuxième personne blessée, également une femme, présente ce qui est décrit comme une blessure superficielle au bras, et son état est stable", a déclaré le porte-parole de la police de Metro Nashville, Don Aaron.

"J'étais à la cafétaria quand les coups de feu ont commencé à retentir", témoigne un autre élève. "Je pensais que c'était les gens de la cafétaria quand ils gonflent les sacs de chips et qu'ils font un bruit de pistolet avec, mais en me retournant, j'ai vu le tireur. C'était beaucoup de cris et de larmes. Ils avaient peur de mourir".

Le 27 mars 2023, une fusillade avait déjà éclaté dans une école primaire à Nashville. Six personnes avaient alors été tuées, dont trois enfants de neuf ans.