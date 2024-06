Pas de répit dans la guerre à Gaza, échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise

A la frontière israélo-libanaise les attaques du Hezbollah, un allié du Hamas, contre des positions israéliennes et celles de l'armée israélienne contre des cibles au Liban se sont poursuivies, le mouvement libanais faisant état de la mort de quatre combattants.

La guerre a provoqué une catastrophe humanitaire dans le petit territoire palestinien de 2,4 millions d'habitants, assiégé depuis le 9 octobre par Israël: l'eau et la nourriture manquent, la plupart des hôpitaux sont hors service, des quartiers entiers sont détruits et 37.765 y ont été tués selon des données du ministère de la Santé du gouvernement, dirigé par le Hamas au pouvoir depuis 2007 à Gaza.

Et les craintes de voir ce conflit se propager au Liban se sont amplifiées après une escalade des violences à la frontière israélo-libanaise et des menaces.

Dans l'est de Gaza-ville (nord), l'armée a annoncé une opération à Choujaïya après des renseignements sur une "présence de terroristes et sur des infrastructures terroristes" dans ce secteur. Des soldats y ont pénétré et des avions militaires ont visé des "dizaines de sites terroristes du Hamas".

Des colonnes de fumée se sont élevées au dessus de Choujaïya après des frappes aériennes et des tirs d'obus, selon un correspondant de l'AFP.

L'opération a commencé jeudi avec des tirs d'artillerie et d'hélicoptères ainsi que des affrontements entre soldats et combattants.