Pas de sentence avant septembre au procès Trump, bousculé par la Cour suprême

La sentence du procès pénal de Donald Trump pour paiements dissimulés à une star du X, prévue dans neuf jours, a été reportée au 18 septembre, un premier effet de la lourde décision de la Cour suprême sur l'immunité de l'ancien président des Etats-Unis.

"La date de sentence du 11 juillet est (...) annulée", et "ajournée au 18 septembre si cela est toujours nécessaire", soit environ six semaines avant la date de la présidentielle américaine, le 5 novembre 2024, a annoncé le magistrat de New York Juan Merchan dans une décision notifiée aux parties et rendue publique mardi.