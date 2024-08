Passe d'armes entre Trump et Harris sur un duel télévisé en septembre

En meeting de campagne samedi soir à Atlanta en Géorgie, avec son colistier J.D Vance, l'ancien président républicain a cherché durant 90 minutes à casser la dynamique de la vice-présidente et candidate démocrate qui aspire à être la première femme présidente des Etats-Unis.

Donald Trump aurait "peur" de débattre et Kamala Harris serait "incapable de s'exprimer" en public : les deux rivaux pour la présidentielle américaine se sont livré samedi une passe d'armes sur un éventuel duel télévisé en septembre.

Sur sa platefome Truth Social, Donald Trump a annoncé samedi être "convenu avec (la chaîne de télévision) Fox News de débattre avec Kamala Harris le mercredi 4 septembre" -- en Pennsylvanie, un Etat pivot, et en public -- tout en l'accusant de "ne pas avoir la capacité mentale" de l'affronter dans un "vrai débat".

Ces débats-duels à la télévision sont une tradition des campagnes présidentielles aux Etats-Unis et le dernier, le 27 juin sur CNN entre Donald Trump et Joe Biden, jugé désastreux, a conduit au retrait le 21 juillet du président démocrate de la course à la Maison Blanche.

Alors contre Kamala Harris, qui a remplacé au pied levé Joe Biden, Donald Trump a enfoncé le clou devant des partisans enthousiastes à Atlanta: "On va le faire sur Fox. Si elle vient. Je ne crois pas qu'elle va venir, elle n'est pas capable de s'exprimer".