Pékin salue les "résultats positifs" du dialogue sur le climat avec Washington

Les deux pays, qui sont les plus grands émetteurs de CO2 au monde, "ont procédé à un échange de vues complet et approfondi et ont obtenu des résultats positifs en ce qui concerne le développement de la coopération et de l'action bilatérales en matière de changement climatique".

La Chine et les Etats-Unis se sont aussi mis d'accord pour "travailler conjointement afin que la COP28 soit un succès", selon le communiqué.

Les pourparlers se sont tenus avant une visite attendue la semaine prochaine du président chinois Xi Jinping aux Etats-Unis, dans un contexte de rivalité croissante entre les deux premières puissances économiques mondiales.