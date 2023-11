Philippines: la militante des droits humains Leila de Lima libérée sous caution

La militante philippine des droits humains Leila de Lima a obtenu une libération sous caution lundi, a annoncé l'avocat de cette farouche opposante à l'ex-président Duterte, un pas de plus vers le retour à la liberté après plus de six ans de détention.

"C'est un moment de joie, de triomphe et d'action de grâce", a déclaré Mme de Lima à la presse au moment de quitter le tribunal, entourée de policiers. Elle est ensuite montée dans un minibus afin d'être reconduite à la prison.