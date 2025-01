Plages de sable fin ponctuées de cocotiers: le cliché de l'île paradisiaque va-t-il disparaître en Guadeloupe?

Sur la plage de la Perle, connue pour son sable doré et ses vagues turquoises qui bordent la commune de Deshaies, dans le nord de la Basse-Terre, les cocotiers seront retirés. Une partie tout du moins. "Nous devons encore déterminer le nombre exact d'arbres que nous allons ôter", précise Rona Dacourt, responsable d'un programme européen de préservation de la biodiversité à Deshaies, qui doit durer deux ans. "On s'est rendu compte qu'au nord de la plage de la Perle, le trait de côte recule", signale Mme Dacourt.

Système racinaire

Et les cocotiers, plantés par des riverains ou par l'échouage de cocos portés par l'océan, compliquent la lutte contre le recul du littoral, selon plusieurs études. Le "système racinaire du cocotier est très réduit (moins d'un 1 m²)", et ne lui permet pas de fixer le sable dans le sol, ce qui renforce l'érosion quand les cocotiers tombent, ou en cas de forte houle, pointe ainsi un document de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe.

Espèce exotique

"Le cocotier est une espèce exotique", pas endémique, rappelle Julien Lorthios, de l'Office français de la biodiversité. Il recommande, comme d'autres experts, de replanter des espèces plus endémiques pour ralentir l'érosion du trait de côte, quitte à installer des cocotiers en arrière-plage.

Le jaunissement tropical

"Ne plus avoir de cocotier, c'est un peu dommage pour l'imaginaire qu'on a de la carte postale, mais il reste le sable et l'eau chaude", disent en souriant Liliane et Gary, couple de jeune retraités venus passer les fêtes dans l'archipel antillais.