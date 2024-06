Plus de 200 personnes arrêtées dans une énorme opération internationale: plus d'un millier de victimes ont été identifiées

Entre le 3 et le 9 juin 2024, 39 pays dont la Belgique ont participé dans le cadre de l'action EMPACT à l'opération "Global Chain" mise en place par l'Autriche et la Roumanie et à laquelle ont collaboré Europol, Frontex et Interpol. Le but de l'opération était de mettre à jour et de démanteler les réseaux criminels actifs dans l'exploitation sexuelle, la criminalité et la mendicité.

1 374 victimes ont pu être identifiées, dont 153 enfants. L'approche multidisciplinaire d'Europol, Frontex et Interpol a permis d'identifier 362 suspects et d'en arrêter 219. L'opération avait pour but d'inciter les différentes autorités à mettre en place des activités ciblées contre la traite des êtres humains pendant une semaine et à travailler ensemble pour lutter contre cette forme de criminalité.