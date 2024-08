Plus de 90 morts dans un raid israélien sur une école à Gaza selon des secouristes

Partager:

Omar AL-QATTAA La Défense civile à Gaza a annoncé samedi la mort de 93 Palestiniens dont des enfants dans une frappe israélienne sur une école abritant des déplacés, une attaque qui a suscité des condamnations internationales après dix mois de guerre dévastatrice dans le territoire palestinien. L'armée israélienne a indiqué que l'école ciblée à Gaza-ville (nord) était utilisée par le Hamas et le Jihad islamique, deux groupes armés palestiniens, pour "perpétrer des attentats terroristes".

Ce raid, dont le bilan ne peut être vérifié de source indépendante, est l'un des plus meurtriers depuis le début de la guerre, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre, menée depuis la bande de Gaza voisine. L'école al-Tabi'een de Gaza visée avant l'aube servait d'abri à environ 250 déplacés, en majorité de femmes et des enfants, ont affirmé ses sources du gouvernement du Hamas qui a dénoncé une "dangereuse escalade". Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a indiqué que "trois missiles avaient visé deux étages de l'école et la mosquée (adjacente), causant la mort de 93 personnes, dont 11 enfants et six femmes". Omar AL-QATTAA

"Des dizaines de personnes ont été blessées et "il y a des morceaux de corps non identifiés et des personnes disparues", a-t-il ajouté. Des secouristes ont ramassé des corps dans un bâtiment détruit, selon des images de l'AFP montrant également des proches en pleurs près de corps d'enfants enveloppés dans des draps blancs. - "Intolérable" - Omar AL-QATTAA "Les gens faisaient la prière de l'aube" au moment du raid, a déclaré un secouriste. "Les corps étaient empilés les uns sur les autres."