Pour Amnesty International, certaines des frappes israéliennes doivent faire l'objet d'enquêtes pour crimes de guerre

Carine Thibaut, la nouvelle directrice d’Amnesty International en Belgique francophone, était l'invitée de 7h50 de bel RTL. Elle est revenue sur le conflit entre le Hamas et Israël.

Pour rappel, l'organisation de défense des droits humains demande un cessez-le feu-immédiat à Gaza. Pour Amnesty International, certaines des frappes israéliennes doivent faire l'objet d'enquête pour crimes de guerre. "On fait les enquêtes avec différents éléments", dit la directrice. "On va d'abord se fonder sur des sources sérieuses dans des organisations de défense des droits humains. On va aussi faire une analyse très fine des images satellites. On va regarder où sont tombés les bombardements pour montrer qu'ils sont tombés sur des édifices civils, ce qui est interdit par le droit international. On va enfin récolter des témoignages et les recroiser. Ça va nourrir l'enquête qui est déjà en cours à la Cour pénale internationale."

Carine Thibaut souhaite ensuite des poursuites. "On espère que les responsables individuels, les gens qui ont donné le commandement, seront un jour poursuivis devant la justice", dit-elle. "Pour les victimes, évidemment."