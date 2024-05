Pour Milei, Pedro Sánchez est la "risée de l'Europe" en matière diplomatique

"Il m'a attaqué de toutes sortes de façons, et quand j'ai répondu de manière abstraite avec un exemple, il s'est senti visé et il a utilisé tout l'appareil de l'Etat pour répondre au détriment d'une belle relation entre les peuples d'Espagne et d'Argentine", a déclaré Javier Milei à la chaîne de télévision locale LN+.

"Aujourd'hui, c'est la risée de l'Europe en matière diplomatique", a ajouté le président ultralibéral argentin.