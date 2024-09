Poursuite des raids israéliens en Cisjordanie: 27 personnes tuées selon des sources palestiniennes

"Il y a 30 morts et environ 130 blessés en Cisjordanie depuis mercredi", selon un communiqué du ministère de la Santé palestinien. Ce bilan comprend trois personnes tuées dans la région d'Hébron (sud), dans des évènements différents des opérations en cours dans le nord, l'une des victimes étant l'assaillant présumé d'une attaque ayant causé la mort de trois Israéliens. Les raids depuis mercredi se concentrent notamment autour de la ville de Jénine.

A l'aube, et plus au sud, des forces israéliennes ont pénétré sur le campus de Birzeit, près de Ramallah. Des biens appartenant au conseil des étudiants ont été saisis selon l'université.

L'hôpital de Tulkarem a déclaré à l'AFP qu'un adolescent de 15 ans avait péri dans la frappe qui a également blessé son père et quatre autres personnes.



Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien, les violences entre les Palestiniens d'une part, et l'armée et les colons israéliens d'autre part, se sont intensifiées en Cisjordanie.



Au moins 637 Palestiniens y ont été tués, selon un décompte de l'ONU, et au moins 23 Israéliens, dont des soldats, ont été tués selon des données officielles israéliennes.