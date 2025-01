Près de 200 prisonniers palestiniens libérés par Israël: "Un sentiment indescriptible"

Quatre soldates israéliennes ont été libérées par le Hamas ce samedi 25 janvier dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le mouvement islamiste et l'État hébreu. En échange, Israël a libéré 200 détenus palestiniens.

Les bus sont partis de la prison d'Ofer, en Cisjordanie occupée, et de la prison de Ktziot, dans le désert du Néguev. Au total, 200 prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes ont été libérés samedi en échange de quatre soldates israéliennes, rentrées en Israël vers midi après avoir été retenues en captivité à Gaza pendant 477 jours.

Après leur passage par l'Egypte, les prisonniers "choisiront de se rendre en Algérie, en Turquie ou en Tunisie", a déclaré Amin Choumane, chef du Haut Comité palestinien pour le suivi des affaires des prisonniers et des prisonniers libérés.

Des milliers de personnes, agitant des drapeaux palestiniens, criant de joie et souriant largement, se sont rassemblées dans cette ville de Cisjordanie occupée, siège de l'Autorité palestinienne, pour accueillir les prisonniers libérés dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. "C'est un sentiment indescriptible", a déclaré l'un des prisonniers libérés à Al-Qahera News, souriant et saluant depuis la fenêtre du bus.

Les prisonniers libérés de la prison de Ktziot, dans le désert du Néguev, faisaient partie du groupe des 200 prisonniers libérés samedi en échange des quatre otages israéliennes relâchées à Gaza par le Hamas.

Le prisonnier palestinien détenu le plus longtemps

Israël devait également libérer samedi Mohammed Tous, le prisonnier palestinien détenu sans interruption depuis le plus longtemps, selon le Club des prisonniers palestiniens.

Âgé de 69 ans et emprisonné depuis 1985, ce membre du Fatah, le mouvement fondé par Yasser Arafat, dirigeant historique des Palestiniens, figure sur la liste des détenus devant être libérés en échange des quatre otages israéliennes relâchées par le Hamas et le Jihad islamique, a précisé cette ONG de défense des prisonniers.