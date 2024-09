Présidentielle américaine: retour sur cet été plein de rebondissements

Serge Jaumain, professeur d'histoire à l'ULB, revient sur les rebondissements de la campagne présidentielle et l'évolution rapide de ses enjeux. "La campagne a complètement changé de visage. Rappelons-nous qu'au début, on regardait finalement deux vieux messieurs qui débattaient. Mais le retrait de Joe Biden a évidemment changé complètement les choses", explique ce dernier.

La campagne présidentielle américaine n'est pas un long fleuve tranquille. Depuis plusieurs semaines, de nombreux rebondissements ont pris place, dont le retrait de Joe Biden à la course à la présidentielle, la fusillade visant Donald Trump et l'avènement de Kamala Harris en tant que représentante des démocrates.

Voici les points à retenir de cet entretien :

- La nomination de Kamala Harris a insufflé un vent de fraîcheur à la campagne présidentielle américaine : "On avait une campagne qui était terne, qui était triste, où on parlait beaucoup de peurs. D'un côté, on avait Donald Trump qui disait que l'Amérique va mal. Et de l'autre côté, on avait Joe Biden qui faisait surtout une campagne anti-Trump , en disant "Votez pour moi, je ne suis peut-être pas le meilleur, mais je suis moins dangereux que Donald Trump". Est apparu finalement Kamala Harris avec son sourire, avec son charme par ailleurs très bien mis en valeur par le Parti démocrate".

- Le soutien de personnalités influentes telles que Barack et Michelle Obama a renforcé l'image de Kamala Harris : "On sait le rôle que joue Barack Obama et son épouse. Elle n'est pas une personnalité du Parti démocrate, mais on sait qu'elle est extrêmement populaire. Elle est venue aussi soutenir Kamala Harris".

- La campagne a subi des changements rapides avec le retrait de Joe Biden, transformant la dynamique électorale : "Les démocrates se sont rendu compte qu'il fallait qu'ils fassent bloc autour d'elle (Kamala Harris, NDLR). Et donc, non seulement, ils ont fait bloc, mais aussi, elle a pu bénéficier finalement de la formidable machine du Parti démocrate pour organiser sa campagne, mais aussi de la convention démocrate qui a été un grand moment. On a senti une véritable unité du Parti démocrate. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'elle a réussi à faire participer à la convention un certain nombre de Républicains qui sont venus lui marquer leur soutien".