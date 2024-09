Présidentielle en Algérie: participation faible sous les 50%, victoire prévue de Tebboune

Avec trois heures de retard sur l'horaire prévu pour son point presse, le président de l'autorité électorale Anie, Mohamed Charfi, a annoncé "un taux moyen de participation de 48,03% à 20H00" (19H00 GMT), sans préciser le nombre d'électeurs par rapport aux plus de 24 millions d'inscrits. Il s'agit "d'un chiffre préliminaire", a-t-il indiqué. Les résultats du vote sont attendus dimanche.

Samedi, l'affluence était très timide à l'ouverture des urnes à 08H00 (7H00 GMT) et les images des télévisions n'ont montré que de rares bureaux avec des files d'attente importantes. En fin de journée, l'Anie a retardé d'une heure la fermeture, à la demande de "certains coordinateurs" du vote.

En décembre 2019, M. Tebboune avait été élu avec 58% des suffrages mais avec une participation de seulement 39,83% (60% d'abstention), dans un contexte marqué par l'hostilité des manifestants prodémocratie du Hirak et des appels au boycott de formations politiques.

Taous Zaiedi, une retraitée de 66 ans, et Leila Belgaremi, une comptable de 42 ans, ont dit voter "pour que le pays s'améliore".

Face au président sortant, deux candidats étaient en lice: Abdelaali Hassani, un ingénieur de 57 ans, chef du Mouvement de la société pour la paix (MSP, principal parti islamiste) et Youcef Aouchiche, 41 ans, ex-journaliste et sénateur, à la tête du Front des forces socialistes (FFS, plus vieux parti d'opposition).

M. Tebboune est donné grand favori, bénéficiant de l'appui de quatre formations majeures dont le Front de libération nationale (FLN, ex parti unique).