Prière du lundi de Pâques: le pape a remercié ceux qui ont "exprimé leur soutien" concernant sa santé fragile

"Je vous souhaite de nouveau une belle Pâques et je remercie de tout mon coeur ceux qui d’une manière ou d’une autre m’ont exprimé leur soutien et prières", a-t-il dit, en italien.

Le Pape François a prononcé la prière du Regina Caeli sur la place Saint-Pierre ce lundi de Pâques, et remercie ceux qui "d’une manière ou d’une autre" lui ont "exprimé leur soutien et prières", après que l'annulation surprise de sa participation au Chemin de Croix, vendredi 29 mars au soir, ait ravivé les spéculations sur sa santé fragile.

La veille, le pape avait appelé à "ne pas céder à la logique des armes" après s'être offert un bain de foule à l'occasion des célébrations de Pâques au Vatican, apaisant les inquiétudes de ces dernières heures autour de sa santé chancelante.

"Ne laissons pas les hostilités en cours continuer à toucher gravement la population civile qui est maintenant épuisée, surtout les enfants", a exhorté le pape de 87 ans lors de sa bénédiction "Urbi et Orbi" ("A la ville et au monde").

Citant plus d'une dizaine de pays en proie à la guerre lors d'un vaste tour d'horizon des conflits internationaux, il a renouvelé son appel à la libération des otages israéliens et à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et exhorté à "un échange général de tous les prisonniers entre la Russie et l'Ukraine".