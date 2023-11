Quarante-quatre soldats israéliens tués à Gaza depuis le début de la guerre

Israël frappe sans répit la bande de Gaza depuis l'attaque meurtrière menée sur son sol par le Hamas le 7 octobre, et mène en parallèle depuis le 27 octobre une opération terrestre dans le but "d'anéantir" le mouvement islamiste palestinien, au pouvoir dans le territoire.

Le Hamas a lancé une attaque sans précédent sur Israël, le 7 octobre, au cours de laquelle au moins 1.200 personnes sont mortes en Israël, en grande majorité des civils tués le jour de l'attaque, selon les autorités israéliennes.

Israël a répondu en pilonnant la bande de Gaza, faisant 11.180 morts majoritairement des civils, incluant 4.609 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Dans le nord d'Israël, à la frontière libanaise, où les échanges de tirs entre l'armée israélienne et des groupes armés au Liban sont presque quotidiens depuis des semaines, au moins six soldats et deux civils sont morts côté israélien.