Quel était cet étrange phénomène aperçu dans le ciel quelques minutes avant le séisme au Maroc?

Il est 23h08 vendredi, 3 minutes avant le séisme, quand des lumières apparaissent dans le ciel d'Agadir. Ces images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. L'hypothèse principale avancée: ce sont les tous premiers dégâts du séisme. "Ce qui peut arriver, c'est que les tremblements de terre provoquent des destructions de câbles électriques et transformateurs électriques qui créent des arcs et illuminent l'atmosphère très tôt, à l'arrivée des premières ondes sismiques qui ont des faibles amplitudes donc elles ne sont pas nécessairement détectées par les hommes", développe Raphael De Plaen, sismologue à l'Observatoire royal de Belgique.

"Un autre facteur qui laisse penser aux gens que c'est quelque chose qui peut avoir lieu, c'est un système qui s'appelle l'effet piézoélectricité, c'est ce qui passe dans les briquets avec des morceaux de quartz qui sont comprimés et qui créent des arcs électriques. Mais ça, à l'échelle d'un tremblement de terre, ça n'a jamais jamais été prouvé", ajoute encore le sismologue.

Dans les caves de l'Observatoire royal, la station sismique belge est l'un des instruments permanents de mesure. Mais aujourd'hui, rien ne permet de prévoir un séisme. Les lumières non plus. "Il est impossible de prédire un tremblement de terre. On aimerait bien pouvoir, mais c'est impossible à l'heure actuelle. Et c'est d'ailleurs ce qui a tendance à motiver ce genre de mauvaises informations, c'est que les gens veulent trouver des moyens de prédire mais malheureusement, ce n'est pas le cas."

Les sismologues appellent à la prudence face à ces images.