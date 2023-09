RDC: la FWB va relancer un ancien programme de formation de travailleurs sociaux

La disponibilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles à former des travailleurs sociaux afin d'apporter une aide humanitaire aux enfants de la rue en RDC a été au centre d'un échange jeudi à Kinshasa entre le ministre congolais des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutushayi, et M. Thonon.

"Outre la formation des travailleurs sociaux, il a été nécessaire d'aborder aussi la question de l'aide humanitaire qualitative qu'il faut apporter aux enfants de la rue", a déclaré le nouveau délégué général - un rôle assez proche de celui d'ambassadeur - de Wallonie-Bruxelles International (WBI).