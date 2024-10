Rencontre au Caire entre le Hamas et le Fatah pour discuter de Gaza

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé mercredi qu'une réunion avec le parti rival du Fatah, basé en Cisjordanie occupée, était en cours au Caire pour discuter de la guerre dans la bande de Gaza avec Israël et des efforts d'unité nationale.

"Une réunion vient de commencer dans la capitale égyptienne, Le Caire, entre les délégations du Hamas (...) et du Fatah", a-t-il indiqué dans un communiqué, en ajoutant que la rencontre visait à "discuter de l'agression contre la bande de Gaza, des développements politiques et sur le terrain, et de l'unification (...) des rangs" palestiniens.

La tenue de la réunion a été confirmée à l'AFP par deux sources du Fatah, s'exprimant sous couvert d'anonnymat car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.