Sabotage Nord Stream: mandat d'arrêt contre un Ukrainien, selon des médias

Le mandat d'arrêt européen a été émis en juin par le parquet fédéral contre un moniteur de plongée ukrainien qui vivait alors en Pologne, non loin de Varsovie, et présenté comme Volodymyr Z., affirment la chaîne de télévision publique ARD et les journaux Süddeutsche Zeitung et Die Zeit.

La justice le soupçonne d'avoir été impliqué, avec deux autres plongeurs ukrainiens, présentés comme Jevhen U. et Svitlana U., dans le sabotage du gazoduc en profondeur, indiquent-ils.

Le trio aurait posé les explosifs à bord d'un voilier l'"Andromède", à propos duquel le parquet avait révélé en 2023 avoir ouvert une enquête. Ce voilier est selon les enquêteurs parti de Rostock en Allemagne sur la mer Baltique, puis a fait escale sur une île danoise, en Suède et en Pologne.