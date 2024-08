Sept morts dans l'attaque de vendredi sur une plage de Mogadiscio en Somalie

La police et des témoins ont précisé à l'AFP qu'un kamikaze s'était fait exploser vendredi soir sur la plage du Lido, fréquentée par des hommes d'affaires et des fonctionnaires. Le quartier huppé, avec ses hôtels et ses restaurants chics, a déjà été la cible d'attaques.

Des assaillants ont ensuite ouvert le feu sur la plage, selon la même source.

"Les terroristes sans pitié ont tué des civils au hasard et j'ai vu sept corps le long de la plage", a déclaré samedi à l'AFP le policier Mohamed Omar, ajoutant que les forces de sécurité somaliennes ont tué cinq membres du groupe islamiste radical des shebab, lié à Al Qaïda.