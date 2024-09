Sous des huées, Netanyahu à l'Onu pour "rétablir la vérité"

Accueilli par des huées, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré vendredi devant l'assemblée générale de l'Onu être venu jusqu'au siège des Nations unies à New York "pour rétablir la vérité" en réponse "aux mensonges" proférés contre son pays.

Benjamin Netanyahu a également affirmé qu'Israël "veut la paix, appelle à la paix, a déjà fait la paix et refera la paix" mais a expliqué que son pays fait face à "des ennemis sauvages qui ne souhaitent que nous détruire".

"Le Hamas doit disparaître. Imaginez qu'après la Seconde Guerre mondiale, on ait laissé les Nazis reconstruire l'Allemagne", a encore dit M. Netanyahu. "Ce n'est pas possible, cela n'arrivera pas", a-t-il ajouté, appelant à la "déradicalisation et à la démilitarisation de Gaza".

Benjamin Netanyahu a aussi lancé un message clair aux "tyrans de Téhéran": "Si vous nous frappez, nous vous frapperons! Il n'y a aucun endroit en Iran qu'Israël ne peut pas atteindre grâce à nos armes de longue portée..."