Streaming: Sony a renoncé au projet de fusion avec l'indien Zee

Le projet de fusion en Inde entre la filiale locale de Sony et le géant des médias Zee Entertainment Enterprises semblait voué à l'échec lundi, plusieurs médias rapportant que Sony avait décidé de renoncer à cette opération qui devait donner naissance à un géant du divertissement dans le pays.

Le groupe japonais a officiellement notifié lundi Zee Entertainment de son intention d'annuler la fusion en raison de conditions de l'accord initial non respectées, et prévoit d'en informer la Bourse de Tokyo "plus tard", a rapporté l'agence Bloomberg lundi matin, citant des sources proches du dossier.

Le quotidien indien The Economic Times a également cité des sources selon lesquelles une communication formelle doit être envoyée sous peu à l'opérateur de la place boursière japonaise.