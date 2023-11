Suicide de Nicolas: Attal souhaite une "procédure disciplinaire" pour l'ex-rectrice de Versailles

La mission d'inspection sur le suicide de Nicolas a enquêté "sur les conditions dans lesquelles un courrier aux termes profondément choquants a pu être adressé à cette famille (au printemps 2023). Ce qui ressort des travaux de la mission, c'est que ce courrier, en ces termes, n'aurait jamais dû être adressé à cette famille, dans cette situation", ajoute le ministère qui n'a pas rendu public le rapport de cette mission.

Charline Avenel, rectrice de l'académie de Versailles d'octobre 2018 à juillet 2023 avant de prendre un poste dans le privé, "a appris avec stupéfaction que le ministre de l'Education entendait engager des poursuites disciplinaires à son encontre, alors même que le rapport d’inspection ne retiendrait aucune faute ni manquement la concernant", a réagi son avocat, Me Sébastien Schapira, dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Elle entend rappeler que si elle a toujours assumé ses responsabilités, ayant à ce titre demandé dès le premier jour à être entendue par les services de l’inspection, elle ne peut accepter cette mise en cause totalement injustifiée", a-t-il poursuivi, appelant à ce que "ce rapport soit rendu public dans les plus brefs délais" pour "éviter tout amalgame et dans un souci de transparence".