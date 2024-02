Tchad: le gouvernement en alerte sur la situation sécuritaire à N'Djamena

Le représentant de l'ONU en Afrique centrale a indiqué mercredi dans un communiqué suivre "avec une vive préoccupation les évènements" et appelle "tous les acteurs au calme et à la retenue" au Tchad, en cette "dernière étape de sa transition politique".

Succès Masra, ancien opposant récemment nommé Premier ministre, a évoqué des "moments malheureux et douloureux" dans un message publié sur X et exprimé son "soutien total et inconditionnel au chef de l'Etat", aux "forces de défense et sécurité" et aux "institutions républicaines."

Les évènements se sont produits au lendemain de l'annonce du calendrier de l'élection présidentielle au Tchad, dont le premier tour aura lieu le 6 mai.