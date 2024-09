Tensions au Moyen-Orient: après la mort du chef du Hezbollah, Israël continue de bombarder Beyrouth

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir mené "des dizaines" de nouveaux raids contre le Hezbollah au Liban, en particulier dans la banlieue de Beyrouth. Elle a indiqué avoir "éliminé le terroriste Nabil Qaouq, commandant de l'unité de sécurité du Hezbollah et membre du conseil central" de l'organisation.

Le décès de celui qui était considéré comme l'homme le plus puissant du Liban porte un coup dévastateur au mouvement, constitue une victoire majeure d'Israël face à l'Iran et ses alliés, mais plonge la région dans l'inconnu.

À la tête du Hezbollah depuis 1992, Hassan Nasrallah, 64 ans, était un homme de religion qui faisait l'objet d'un véritable culte de la personnalité parmi ses partisans, notamment au sein de la communauté musulmane chiite dont il est issu. Depuis des années, il vivait dans la clandestinité et apparaissait rarement en public. Son cousin Hachem Safieddine, figure éminente du Hezbollah, apparaît comme un successeur potentiel.

"Nous avons réglé nos comptes avec le responsable du meurtre d'innombrables Israéliens et de nombreux citoyens d'autres pays", s'est félicité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. "La ligne" de Nasrallah "se poursuivra et son objectif sacré sera réalisé avec la libération de Jérusalem", selon Téhéran.

Téhéran a demandé samedi soir une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU "pour stopper l'agression israélienne et empêcher d'entraîner la région dans une guerre totale". Le pape François a appelé à un cessez-le-feu immédiat au Liban "martyrisé".

Un million de déplacés

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir encore "attaqué des dizaines de cibles terroristes" du Hezbollah: des sites de lancement de roquettes, des installations militaires et des dépôts d'armes. L'agence officielle libanaise ANI a fait état dimanche d'au moins six morts dans le bombardement d'une maison dans la région de Hermel (nord-est), ainsi que de "violents raids" sur la ville de Baalbek (est) et ses environs.

Selon le Premier ministre libanais, Najib Mikati, près d'un million de personnes pourraient avoir été déplacées par les bombardements israéliens, le plus grand déplacement de population de l'histoire du pays, selon lui. "Je n'ai même pas pris de vêtements, je n'aurais jamais pensé que nous partirions ainsi, pour nous retrouver soudain dans la rue", a confié Rihab Naseef, 56 ans, habitante du sud de Beyrouth.