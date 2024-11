Tensions au Proche-Orient: des frappes israéliennes "très violentes" au Liban, le Hezbollah riposte

Israël dit vouloir mettre hors d'état de nuire le Hezbollah et le Hamas, deux alliés de l'Iran, son ennemi juré. Il affirme que son objectif au Liban est d'éloigner le Hezbollah des régions frontalières et de faire cesser ses tirs de roquettes qui ont déplacé quelque 60.000 habitants du nord d'Israël.

Dans le sud du Liban, plusieurs villes dont Tyr et villages ont été la cible d'intenses frappes israéliennes, selon des médias. Deux secouristes liés au Hezbollah et à son allié chiite Amal, ont péri, d'après le ministère de la Santé.

Son ex-chef Hassan Nasrallah, tué par Israël le 27 septembre dans la banlieue sud de Beyrouth, était considéré comme l'homme le plus puissant du pays.

Seule faction à conserver ses armes au sortir de la guerre civile libanaise (1975-1990), au nom de la "résistance" contre Israël, le Hezbollah, créé et financé par l'Iran, s'est imposé comme une force politique incontournable au Liban.

Malgré les coups durs infligés au Hezbollah, ce dernier a revendiqué des tirs de roquettes contre le nord d'Israël, où l'armée a fait état de 65 projectiles tirés depuis le Liban dans la journée.



Outre les bombardements aériens incessants, les troupes israéliennes mènent depuis le 30 septembre une offensive terrestre dans le sud du Liban.

23 morts à Gaza



Sur le front sud d'Israël, l'armée continue de bombarder la bande de Gaza dévastée, assiégée et menacée de famine selon l'ONU.



Les troupes israéliennes poursuivent leur offensive dans le nord de Gaza pour empêcher le Hamas d'y regrouper ses forces selon l'armée.

D'après la Défense civile, 23 personnes dont des femmes et des enfants ont été tuées dans des frappes notamment sur des maisons et une école abritant des déplacés dans le sud et le nord du territoire palestinien.

La riposte du Hezbollah

L'armée israélienne a annoncé samedi qu'une synagogue avait été touchée dans un "important barrage de roquettes" tirées par le mouvement islamiste libanais Hezbollah sur la ville de Haïfa (nord-ouest), faisant deux blessés.



"Il s'agit là d'un autre exemple clair de la manière dont le Hezbollah cible délibérément les civils israéliens" depuis le sud du Liban, a annoncé dans un communiqué l'armée qui, dans un autre communiqué, évoquait "environ 10 projectiles" tirés sur la baie de Haïfa, dont certains ont été interceptés.