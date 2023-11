Tensions Ottawa-Pékin: l'affaire des "deux Michael" revient hanter le Canada

La crise diplomatique qui a empoisonné les relations entre Pékin et Ottawa refait surface: l'un des deux Canadiens emprisonnés pendant près de trois ans en Chine accuse son co-détenu d'être responsable de son arrestation et réclame des millions au gouvernement canadien.

En décembre 2018, le Canada avait arrêté, à la demande de Washington, la directrice financière du géant des télécoms Huawei, Meng Wanzhou. Et quelques jours plus tard, les Canadiens Michael Spavor, un homme d'affaires, et l'ex-diplomate Michael Kovrig, étaient arrêtés en Chine, une mesure alors perçue comme des représailles.

Michael Spavor reproche maintenant à son compatriote Michael Kovrig, à qui il avait fourni des informations sur la Corée du Nord sans savoir qu'elles seraient partagées avec le Canada et ses partenaires en matière de renseignement, d'être à l'origine de leur incarcération, selon des informations de l'hebdomadaire Globe and Mail qui cite des sources anonymes.