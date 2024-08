Tokyo dénonce une "violation" de sa souveraineté après l'incursion d'un avion militaire chinois

"La violation de notre espace aérien par un avion militaire chinois est non seulement une violation grave de notre souveraineté, mais aussi une menace pour notre sécurité, et est totalement inacceptable", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Yoshimasa Hayashi, au lendemain de l'incident survenu en mer de Chine orientale.

Selon le ministère japonais de la Défense, un avion "espion de type Y-9" de l'armée chinoise a pénétré dans l'espace aérien japonais lundi à 11H29 locales (02H29 GMT) pendant environ deux minutes, au large des îles Danjo, dans le département de Nagasaki.

"Nous nous abstenons de donner une réponse précise quant à l'objectif de l'action de l'avion chinois. Toutefois, les activités militaires récentes de la Chine à proximité du Japon ont tendance à s'étendre et à devenir de plus en plus actives", a déclaré M. Hayashi lors d'un point presse.

Quelques heures plus tard, la Chine a réagi en indiquant "vérifier" les faits. "Les autorités compétentes chinoises sont en train de se renseigner et de vérifier", a déclaré Lin Jian, un porte-parole de la diplomatie chinoise interrogé sur le sujet.