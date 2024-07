A Toulon, le RN version Bac Nord conquérant face à un irréductible macroniste

En lice à Toulon, Sébastien Soulé est lui arrivé largement en tête (42,28%) devant le député sortant Renaissance Yannick Chenevard (31,37%) et le candidat Insoumis du Nouveau Front populaire Eric Habouzit (22,38%), qui devrait se désister mardi et s'en expliquer.

46 ans, allure sportive et accent du sud, ce candidat est un novice en politique mais pas totalement inconnu. Il était l'un des "baqueux" mis en cause dans le procès de la Bac Nord de Marseille. Mais il avait été finalement relaxé en 2021, comme six autres des 18 prévenus, après "neuf ans d'une vie en sursis", raconte-t-il aujourd'hui.

Son histoire a inspiré l'un des personnages principaux de "Bac Nord", film de Cédric Gimenez. Après cet épisode, il s'était tourné vers le syndicalisme chez Alliance Police Nationale, avant donc de se lancer en politique, poussé par la députée du coin Laure Lavalette.