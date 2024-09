Trêve à Gaza: le Hamas appelle Washington à faire pression sur Israël

"Si l'administration américaine et son président (Joe) Biden veulent vraiment parvenir à un cessez-le-feu et conclure un accord d'échange de prisonniers, ils doivent abandonner leur parti pris aveugle pour l'occupation sioniste et exercer une véritable pression sur (Benjamin) Netanyahu et son gouvernement", a déclaré Khalil al-Haya, membre du bureau politique du Hamas basé au Qatar, cité dans un communiqué du mouvement.

Mercredi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré: "nous essayons de trouver des terrains sur lesquels commencer les négociations (mais) ils (le Hamas) refusent (et disent) qu'il n'y a rien à discuter".