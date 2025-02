Trois otages, dont un Franco-israélien, libérés par le Hamas

Le Franco-Israélien Ofer Kalderon, l'Israélien Yarden Bibas, et l'Israélo-Américain Keith Siegel, libérés samedi par le Hamas après 484 jours de captivité, ont été remis par le CICR (le Comité international de la Croix-Rouge) à l'armée israélienne et sont rentrés en Israël.

Dans le nord de la bande de Gaza, un podium désormais familier est dressé, gardé avec autorité par des hommes cagoulés, armés de lance-roquettes ou de fusils-mitrailleurs. Une scène déjà vue lors des libérations précédente, sauf que la foule est éparse. Pas question de laisser badauds et sympathisants gâcher la fête, ni perturber le tempo.

Le cadre, lui, est quelque peu surréaliste. La mer Méditerranée, lumineuse, est en arrière-plan, à deux pas du port de Gaza-ville.

Des entrailles de la cité détruite doit apparaître l'Israélo-Américain Keith Siegel, 65 ans. La cérémonie tarde un peu mais un porte-parole des brigades Ezzedine Al-Qassam, branche armée du Hamas, se veut rassurant.



"Nous attendons que l'unité fantôme, qui assure l'arrivée du prisonnier israélien Keith Siegel ici sur cette plateforme, le remette conformément à l'accord", dit-il dans un haut-parleur. Une heure trente plus tard, le voilà enfin, casquette vissée sur la tête, la démarche mal assurée, sans doute épuisé.

Lorsqu'il salue les caméras, obéissant aux ordres, apparaît au-dessus de sa tête un slogan écrit en anglais, sur une toile tendue : "Le sionisme nazi ne gagnera pas."



L'hommage à Deif

Plus tôt dans la matinée, c'est à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, qu'un plus modeste podium a été dressé. Il est décoré lui aussi d'une toile affichant les photos de trois cadres des brigades Al-Qassam. Parmi eux, son ancien chef Mohammed Deif, tué par Israël en juillet dernier, et dont la mort n'a été admise par le mouvement qu'il y a trois jours.