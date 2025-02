Trump impose des droits de douane sur les produits canadiens et mexicains: les deux pays réagissent fermement

Le président américain Donald Trump a imposé samedi 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique, et 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois, a annoncé la Maison Blanche. Cette taxation entrera en vigueur mardi 4 février pour les produits canadiens, selon un premier décret présidentiel que l'AFP a pu consulter. Les hydrocarbures du Canada seront toutefois taxés à seulement 10%.

Les droits de douane vont concerner "des produits de consommation courante tels que la bière, le vin et le bourbon américain, les fruits et les jus de fruits", a précisé le Premier ministre. Mais aussi "les légumes, les parfums, les vêtements et les chaussures, les produits de consommation courante tels que les appareils ménagers, les meubles et les équipements sportifs, les matériaux tels que le bois de construction et les plastiques..."

"Si le président Trump veut inaugurer un nouvel âge d'or pour les États-Unis, la meilleure voie est de s'associer avec le Canada, et non de nous punir", a déclaré le chef du gouvernement canadien samedi lors d'une conférence de presse au ton très dramatique.